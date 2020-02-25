Фельдшер, помогавшая в массовой аварии в Башкирии: «За детей переживала, как мама»

Радий Хабиров поручил министру здравоохранения республики Максиму Забелину найти и поощрить фельдшера, которая накануне первой пришла на помощь людям, попавшим в массовое ДТП на Дёмском КПМ. Напомним, на скользком участке дороги столкнулись не менее 10 грузовых и легковых машин. Во многих автомобилях ехали дети.

Ранним утром фельдшер Разида Абдеева даже не думала, что пока она на дежурстве, её работу обсуждают на еженедельном оперативном совещании в правительстве Башкортостана. На этих кадрах медик сквозь метель и сугробы пробивается к разбитым авто, чтобы помочь пострадавшим. Особое внимание женщина уделяет детям, которые вместе с родителями попали в массовое ДТП. Самые страшные опасения врача не подтвердились.

Разида Абдеева, фельдшер Дёмской станции скорой помощи: «В кучу столько детей редко бывает. А тут в каждой машине, где трое, где четверо. Меня это больше всего испугало, наверное, за них и переживала, как мама».

О неравнодушном фельдшере Радий Хабиров узнал из нашего новостного сюжета. Разиду Абдееву Глава республики назвал примером того, какими должны быть все медицинские работники.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан: «Я вот репортаж смотрел, мне так понравилась фельдшер. Если вы не смотрели, то посмотрите. Вот это настоящий врач, на мой взгляд. Машина скорой помощи просто мимо проезжала. Тем не менее она выскочила и вся в снегу ходила, в каждую машину стучала, спрашивала, кому помощь нужна. Найдите, поощрите ее. Вот такие врачи у нас должны быть. Она не сидела в тепле в своей машине, а, я подчеркиваю, она ходила там, предлагала людям помощь. Вот эта медицина, вот это люди, я считаю.

Слова благодарности фельдшеру в социальных сетях собрали сотни лайков. Люди, которым когда-то помогла сотрудница скорой помощи, до сих пор помнят ее и говорят спасибо.

А вот ответственные за содержание трассы получили выговор. Председатель Госкомтранса Тимур Мухаметьянов в свою очередь возложил ответственность за ДТП на самих водителей, которые якобы ехали по гололёду с превышением скорости. Глава Башкортостана же подчеркнул, что дорожные службы были обязаны выставить временные знаки, заранее обработать трассу противогололёдными веществами, а сотрудники ДПС выставить посты на опасных участках. Критику Радия Хабирова вызвали и руководители районных и городских администраций, которые рассчитались с подрядчиками за некачественную работу по освещению территорий.

Качественные светильники в первую очередь предназначены для безопасности жителей. В 2020 году на модернизацию наружного освещения выделят 333 миллиона рублей. Развивать будут и систему вызова экстренных служб 112, учитывая при этом положительный опыт других регионов страны. В частности, создадут специальное мобильное приложение и мессенджер, которые позволят диспетчерам принимать вызовы от людей с ограниченными возможностями здоровья

В регионе началась подготовка к предстоящему паводку. И хотя прогнозы весьма размытые, республику, вполне возможно, ожидает сильное весеннее половодье. Власти на местах и все службы должны быть к этому готовы. Тем временем Разида Абдеева спешит на очередной тревожный вызов. Работа фельдшера не зависит от времени года.