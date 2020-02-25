Радий Хабиров пригрозил прокуратурой главам районов, не справившимся с реализацией мусорной реформы

Радий Хабиров пообещал главам районов общение с прокуратурой. Руководитель региона потребовал от администраций муниципалитетов республики объяснительные. Он остался недоволен результатами проверки контейнерных площадок.

Некоторые главы районов не справляются с реализацией мусорной реформы. Если внятных объяснений не последует, то материалы будут переданы в правоохранительные органы. Такое обещание дал на оперативном совещании Радий Хабиров.

Сегодня также состоялась ВКС с руководителями муниципалитетов по поводу обращений по теме ТКО. Участие в нем приняли представители регоператоров, Министерства экологии и природопользования. Участники разобрали истории, зафиксированные системой «Инцидент».