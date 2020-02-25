Семья из Башкирии погибла на трассе в Коми

Страшная авария унесла жизни 4 человек. ДТП произошло в нескольких километрах от города Усинск. По неподтверждённой информации, автомобиль «Лифан», в котором и находилась семья, вынесло на встречку.

Машина врезалась в бензовоз. Водитель большегруза пытался уйти от столкновения. В ДТП погибли водитель, его 46-летняя жена и их дети 2000 и 2005 годов рождения.

Изначально предполагаемой причиной была колейность трассы. Однако позже, как сообщает «Комиинформ», дорожные условия были проверены, нарушений не выявлено. Сейчас проводится проверка.