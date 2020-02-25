«Возили помощь солдатам»: в Башкирии труженик тыла и ветеран труда Фания Бикмухаметова отмечает 90-летие

В Иглинском районе свой юбилей отметила Фания Бикмухаметова, труженик тыла и ветеран труда. Вместе с поздравительным письмом от Владимира Путина пенсионерка получила и презент от местной власти. Но самое главное, что получила пожилая женщина в свой день рождения, – это любовь и внимание близких.

В этот день в руках у женщины яркие букеты, а в глазах слёзы радости. Свой юбилей 90-летняя Фания Бикмухаметова встречает в кругу родных и близких. Отложив свои дела, все родственники собираются вокруг праздничного стола, чтобы поздравить пенсионерку с днём рождения. Радостные лица, угощения, разговоры и воспоминания. Детство и юность у Фании Шарифьяновны были непростыми: тяжёлая работа, нужда, а порою и голод.

Фания Бикмухаметова, труженик тыла и ветеран труда: «Мне было 12 лет, когда в колхозе работала, на себе дрова таскала, землю пахала. В город всегда возили помощь солдатам, а если не могли найти машину, то и зимой в бураны на себе тащили сани. Это сейчас хорошо, дороги есть, раньше не так было».

Потеряв родителей, Фания с сестрами осталась на попечении бабушки. Дружно выполняли всю работу. В годы войны собирали и продавали ягоды и травы, пели песни, это помогало пережить трудные времена.

Чтобы выжить, четырнадцатилетняя Фания подделала документы и прибавила себе ещё один год. Благодаря этому она смогла устроиться на свердловский завод по добыче торфа, а когда вернулась в родную деревню стала дояркой. Фания вырастила шестерых детей и воспитала 38 внуков. Сейчас родные постоянно навещают пенсионерку, слушают её рассказы о тех нелёгких временах и всячески поддерживают пожилую женщину.