В Башкирии завершился финал Спартакиады школьников по лыжным гонкам

Кумертауские ученики завоевали золото на республиканском спортивном форуме. В Башкортостане завершился финал 22-й Спартакиады школьников по лыжным гонкам. На старт вышли порядка 130 участников до 15 лет – это 21 команда.

Ранее лыжники победили на зональном этапе. В итоге первое место заняли ребята из Кумертау. Вторые – учалинцы, и третьи – учащиеся из Калтасинского района.

Марсель Юсупов, руководитель управления по физическому воспитанию и подготовке олимпийского резерва при Министерстве образования Республики Башкортостан: «Сейчас у нас начинаются финалы 22-й Спартакиады школьников. Прошел финал по баскетболу, сейчас лыжные гонки, потом в начале марта финал по волейболу в Кушнаренково. И потом начинаются единоборства. И к маю мы заканчиваем 22-ю Спартакиаду школьников».