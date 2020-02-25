В Башкирии задержали банду наркодилеров

В Салавате оперативники обнаружили отечественную "девяносто девятую". В салоне было найдено около 6 килограммов "синтетики". В ходе проведения досмотра у 24-летнего парня и его подруги оперативники обнаружили еще 80 граммов запрещенных веществ.

Злоумышленники получали оптовые партии наркотиков путем "закладок". Наркотики реализовывались бесконтактным способом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В противоправную деятельность были вовлечены 12 жителей городов Уфы, Стерлитамака и Салавата, а также Уфимского и Иглинского районов в возрасте от 18 до 34 лет. Всего изъято более 16,7 кг наркотических веществ.

пресс-служба МВД Башкирии

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8 обвиняемых находятся под стражей, один - под домашним арестом, еще трое - под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Фото: МВД по Башкирии.