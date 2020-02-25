В Башкирии задержали банду наркодилеров

В противоправную деятельность были вовлечены 12 жителей городов Уфы, Стерлитамака и Салавата, а также Уфимского и Иглинского районов в возрасте от 18 до 34 лет. Всего изъято более 16,7 кг наркотических веществ.

пресс-служба МВД Башкирии