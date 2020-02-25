В Башкирии задержали банду наркодилеров

В Салавате оперативники обнаружили отечественную "девяносто девятую". В салоне было найдено около 6 килограммов "синтетики". В ходе проведения досмотра у 24-летнего парня и его подруги оперативники обнаружили еще 80 граммов запрещенных веществ.
Злоумышленники получали оптовые партии наркотиков путем "закладок". Наркотики реализовывались бесконтактным способом. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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8 обвиняемых находятся под стражей, один - под домашним арестом, еще трое - под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
Фото: МВД по Башкирии.