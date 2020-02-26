«Лежал на дороге»: в Башкирии под колесами иномарки погиб мужчина

В Башкирии под колесами автомобиля Daewoo Nexia погиб мужчина. Трагедия произошла в Абзелиловском районе около 5 часов утра. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.
Смертельная авария произошла на первом километре автодороги Магнитогорск-Аэропорт. За рулем "Нексии" находился 38-летний житель Магнитогорска. С его слов, пешеход лежал на проезжей части.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность пешехода. На вид мужчине около 40 лет. В момент ДТП на нем была темная одежда.
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Фото: ГИБДД по Башкирии.