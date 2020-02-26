«Лежал на дороге»: в Башкирии под колесами иномарки погиб мужчина

В Башкирии под колесами автомобиля Daewoo Nexia погиб мужчина. Трагедия произошла в Абзелиловском районе около 5 часов утра. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Смертельная авария произошла на первом километре автодороги Магнитогорск-Аэропорт. За рулем "Нексии" находился 38-летний житель Магнитогорска. С его слов, пешеход лежал на проезжей части.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность пешехода. На вид мужчине около 40 лет. В момент ДТП на нем была темная одежда.

25 февраля на дорогах Башкортостана зарегистрировано 7 автомобильных аварий. В них один человек погиб, 8 получили травмы различной степени тяжести. пресс-служба ГИБДД по Башкирии