В Уфе по вине пешеходов произошло ДТП

Накануне в Уфе произошла авария. Причиной ДТП послужило недисциплинированное поведение пешеходов. Об этом сообщили в столичной ГИБДД.

Авария произошла на улице М. Жукова. Группа пешеходов переходила дорогу на красный сигнал светофора. Чудом им удалось избежать плачевных последствий.

Пешеходам следует помнить, что автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком - это следует учитывать при переходе дороги. Для более безопасного передвижения в темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.