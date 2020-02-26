В Башкирии произошло возгорание многоквартирного дома, из которого эвакуировали 40 человек

Накануне, 25 февраля, произошло чрезвычайное происшествие. В городе Нефтекамск огонь охватил квартиру в одном из многоэтажных домов. Сообщение о пожаре поступило в 22:19.

Приехав на место происшествия, пожарная команда оперативно эвакуировала из дома 40 человек,12 из них были дети. Пожар принялись тушить 3 единицы техники и 8 человек личного состава. Благодаря слаженной работе возгорание удалось локализовать к 22:16, а полностью ликвидировать в 22:19.

При осмотре сгоревшей территории пострадавших не было найдено. Однако точные причины пожара ещё предстоит установить. Расследованием дела займется дознаватель МЧС России.