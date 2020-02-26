«Салават Юлаев» сыграет в первом туре плей-офф с «Авангардом»

«Салават Юлаев» сыграет в первом туре плей-офф с омским «Авангардом». Противостояние 1/4 финала Восточной конференции стартует 1 марта в Балашихе. Накануне и омичи, и юлаевцы проиграли свои заключительные матчи в регулярке.

«Салават Юлаев», выигрывая со счетом 2:0, не сумел дожать до конца в Казани «Ак Барс». Злым гением для уфимцев стал Джастин Азеведо. Он поучаствовал во всех трех заброшенных в большинстве шайбах.