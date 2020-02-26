«Салават Юлаев» сыграет в первом туре плей-офф с «Авангардом»

«Салават Юлаев» сыграет в первом туре плей-офф с омским «Авангардом». Противостояние 1/4 финала Восточной конференции стартует 1 марта в Балашихе. Накануне и омичи, и юлаевцы проиграли свои заключительные матчи в регулярке.
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«Салават Юлаев», выигрывая со счетом 2:0, не сумел дожать до конца в Казани «Ак Барс». Злым гением для уфимцев стал Джастин Азеведо. Он поучаствовал во всех трех заброшенных в большинстве шайбах.
Сначала отличился Виктор Тихонов, затем сравнял счет Андрей Педан. Автором победного гола стал Артем Галимов. У юлаевцев дубль оформил Саккари Манинен. 3:2 – победа «Ак Барса». И «Салава»т выходит в плей-офф на «Авангард».