Жительница Башкирии морила голодом 6-летнего ребёнка с серьёзным заболеванием

В городе Салават было возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней мамы двоих детей. Молодая родительница не заботилась о своем 6-летнем сыне с ограниченными возможностями здоровья. Состояние квартиры и малыша поразило социальных работников.

У 28-летней мамы два сына: 12-летний мальчик, который ходит в школу и показывает хорошие успехи в учебе, считается добрым и отзывчивым, и 6-летний, о котором мать совсем не заботиться. Мальчик состоит на учёте в поликлинике, так как имеет ограниченные возможности здоровья, но нерадивая мама совсем не занимается лечением ребёнка, потеряла медицинскую карту и не пускает врачей в дом. Социальные работники застали малыша в ужасном состоянии: у него слишком маленький вес, отсутствуют какие-либо социальные навыки, серьёзная задержка развития.

Квартира также находится в запущенном состоянии. В комнате полная антисанитария, нет чистого белья, неубранный собачий туалет, в холодильнике нет никаких продуктов питания, в шкафах — нормальной одежды. Несмотря на несколько предупреждений, помощь от социальных фондов и соседей, женщина не начала заботиться о малыше, поэтому ребёнка поместили в приют, где он значительно окреп, многому научился и даже начал общаться со сверстниками.