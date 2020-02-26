Вконтакте названа лучшей соцсетью для поиска работы

Опрос показал, что жители России думают по поводу поиска работы в социальных сетях. Абсолютным фаворитом оказался "Вконтакте". На втором месте "Одноклассники". Третье и четвертое место поделили Instagram и Facebook.

В опросе приняли участие 3000 человек. 70 % респондентов заявили, что использовали социальные сети для того, чтобы найти работу. 55 % опрошенных отнеслись к такому шагу отрицательно. Известно, что многие пользователи сталкиваются с мошенничеством и обманом в соцсетях.