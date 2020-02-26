Жительница Уфы попыталась зарезать соседа из-за телефона

В городскую больницу был доставлен 35-летний мужчина серьезным ранением. Врачи поняли, что на несчастного напали с ножом, и срочно обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли подозреваемую в покушении на убийство.
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Выяснилось, что 35-летний мужчина и его знакомые, муж и жена, выпивали в комнате общежития. В какой-то момент мужчины ушли в другую комнату, а когда уфимец вернулся обратно, женщине показалось, что супруг оставил у соседа телефон. Женщина вернулась в комнату, но между ней и 35-летним соседом развязалась ссора, во время которой она ударила оппонента ножом в грудь.
Мужчина срочно был доставлен в больницу. Врачам удалось спасти жизнь пострадавшего, подозреваемая дала чистосердечное признание. В отношении 55-летней женщины было возбуждено уголовное дело.
Фото: Интернет.