Жители Башкирии стали чаще ездить на общественном транспорте

Жители республики стали чаще пользоваться общественным транспортом. Рост пассажирооборота за прошлый год впервые за пять лет составил почти 10%. Такие данные привели на коллеги Госкомитета по транспорту и дорожному строительству.

Руководитель ведомства Тимур Мухаметьянов также рассказала о том, что продолжается реализация инвестпроекта по созданию Уфимской кольцевой железной дороги. Это 23 станции и строительство дополнительных путей до аэропорта Уфа. Система будет интегрирована в единую дорожную сеть и принимать карту «Алга».