ФК «Уфа» доказал, что является самой поющей командой РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» проходит учебно-тренировочные сборы в Бенидорме, Италия. Там команда показывает не только свои спортивные таланты, но и творческие. Участники клуба организовали настоящую музыкальную группу и поздравили мужчин и 23 февраля.

Чтобы поздравить мужчин с праздником, спортсмены исполнили итальянскую народную песню Bella Ciao. Своё выступление участники импровизированного музыкального коллектива сопроводили задорным танцем. Веселым музыкальным поздравлением ФК «Уфа» подтвердил своё звание самой поющей командой российской Премьер-лиги.

Представитель команды поделился, что такая сплоченность среди участников, отсутствие болезненной конкуренции редкое явление. И ранее ФК демонстрировал свои музыкальные умения: спортсмены снимали клипы на популярные песни, перепевали их. А песня «Белая река» группы ДДТ стала неофициальным гимном клуба.

фото: Интернет.