Ученые рассказали, какие болезни лечит любовь

На днях австралийские ученые поделились новым открытием. Так называемый "гормон любви" может помочь в борьбе с несколькими серьезными болезнями. Специалисты протестировали новый препарат на основе гормона счастья.

Как оказалось, при влюбленности организм человека выделяет "счастливый" гормон окситоцин. Выделяется он при общении и физическом контакте с любимыми людьми. Именно поэтому чувство влюбленности оказывает на нас такое влияние.

Всплеск этого гормона дает человеку чувство счастья и радости. Врачи утверждают, что это может помочь вылечиться от алкогольной зависимости. Алкоголики в трезвом состоянии ощущают дефицит этого гормона, именно поэтому они чувствуют себя подавленными. Ученые провели исследование, в котором тестировали на крысах новый гормональный препарат. Результат исследования показал, что у животных исчезла тяга к спиртному.