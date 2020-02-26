В Башкирии работодатель скрыл смерть сотрудника

Жительница Татышлинского района обратилась в Гострудинспекцию для расследования дела о смерти её брата. Мужчина погиб на рабочем месте, но работодатель скрыл этот страшный факт. Трагедия произошла ещё в прошлом году.

9 декабря 2019 года местный предприниматель отправил четырёх сотрудников на валку леса. 45-летний мужчина проводил распил бензопилой, но в этот момент на него упало сваленное дерево. Пострадавшего отвезли сначала в местную больницу, потом в медицинское учреждение города Нефтекамск, где мужчина умер через 10 дней.

Ведомство выяснило, что работодатель не обеспечил рабочих защитой (у них не было даже касок), допустил большой ряд нарушений требований охраны труда. Также предприниматель не оформил с погибшим трудовой договор, что не позволяет приравнять трагическую смерть к несчастному случаю на работе. Сейчас за ряд нарушений предприниматель привлечен к административной ответственности.