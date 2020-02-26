В Башкирии работодатель скрыл смерть сотрудника

Жительница Татышлинского района обратилась в Гострудинспекцию для расследования дела о смерти её брата. Мужчина погиб на рабочем месте, но работодатель скрыл этот страшный факт. Трагедия произошла ещё в прошлом году.

9 декабря 2019 года местный предприниматель отправил четырёх сотрудников на валку леса. 45-летний мужчина проводил распил бензопилой, но в этот момент на него упало сваленное дерево. Пострадавшего отвезли сначала в местную больницу, потом в медицинское учреждение города Нефтекамск, где мужчина умер через 10 дней.

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Ведомство выяснило, что работодатель не обеспечил рабочих защитой (у них не было даже касок), допустил большой ряд нарушений требований охраны труда. Также предприниматель не оформил с погибшим трудовой договор, что не позволяет приравнять трагическую смерть к несчастному случаю на работе. Сейчас за ряд нарушений предприниматель привлечен к административной ответственности.

Фото: Интернет.