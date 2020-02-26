Жители Башкирии смогут увидеть яркое космическое явление

В конце февраля жители республики смогут увидеть необычное небесное явление. Два самых ярких ночных светила, Луна и Венера, сблизятся на небе. Об этом рассказали сотрудник Уфимского планетария.
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Венера появляется первой среди всех звёзд с началом сумерек. После захода Солнца планета не может не привлекать взор ярким блеском. Венеру можно наблюдать на ночном небе в течение четырёх часов, ведь заходит планета только после 23:00.
Луну сейчас видно только в виде тонкого серпика, который быстро заходит за горизонт. Но с каждым днём серп растёт, а пребывание спутника на небе становится всё дольше. Наиболее близко друг от друга два ночных светила будут завтра, 27 февраля.