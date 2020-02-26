Жители Башкирии смогут увидеть яркое космическое явление

В конце февраля жители республики смогут увидеть необычное небесное явление. Два самых ярких ночных светила, Луна и Венера, сблизятся на небе. Об этом рассказали сотрудник Уфимского планетария.

Венера появляется первой среди всех звёзд с началом сумерек. После захода Солнца планета не может не привлекать взор ярким блеском. Венеру можно наблюдать на ночном небе в течение четырёх часов, ведь заходит планета только после 23:00.