В Башкирии завершились поиски 20-летнего парня

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» рассказали о прекращении поисков молодого парня из Башкирии. 20-летний Юрий Куприянов пропал 14 февраля в городе Октябрьский. Молодого человека искали больше 10 дней.
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В день исчезновения парень вышел из дома в 23:00 и больше домой не вернулся. Последний раз Юрия видели, когда он садился в машину. Волонтёры сообщили, что парень был найден.
Юрий был найден живым и здоровым. Где он находился больше 10 дней, волонтёры не сообщают. «Лиза Алерт» благодарит всех, кто помогал искать пропавшего.
Фото: «Лиза Алерт Башкортостан».