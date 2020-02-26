В Башкирии завершились поиски 20-летнего парня

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» рассказали о прекращении поисков молодого парня из Башкирии . 20-летний Юрий Куприянов пропал 14 февраля в городе Октябрьский. Молодого человека искали больше 10 дней.

В день исчезновения парень вышел из дома в 23:00 и больше домой не вернулся. Последний раз Юрия видели, когда он садился в машину. Волонтёры сообщили, что парень был найден.