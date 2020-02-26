«Начал с пяти лет»: в Башкирии школьник самостоятельно собрал трактор

Школьник Артур Овчинников из Бакалинского района воплотил собственную идею в жизнь. Мальчик уже несколько лет занимается конструированием техники. В его автопарке не первая машина.

Когда-то по отдельности эти запчасти были кучей металлолома. Детали для трактора Артур находит на авторазборе или в сараях знакомых. Единственное, что школьнику пришлось купить, это двигатель.

Для Артура это уже второй трактор. Первый школьник сконструировал еще в восьмом классе для перевозки грузов. Новая модель уже серьезнее и функциональнее.

Это уже полноприводная колесная база. Его основными задачами будут весенне-полевые работы, я сюда уже хочу программировать электричество. Всё из головы идет или во сне снится, — Артур Овчинников.

Горы снега на их улице – не проблема. В этом году зима не была столь снежной, трактор легко справлялся с осадками. Но чтобы убрать сугробы посерьезнее, требуется и техника помощнее. Артур уже занялся конструированием нового транспорта – гусеничного трактора. Мальчик, кстати, освоил азы сварки и слесарного дела. Пока его сверстники возились с игрушечными машинами, Артур начинал работать с настоящими автомобилями.

Лет с пяти он начал заниматься авиамоделированием. Собирал самолеты, ему очень это всё нравилось. Всё с этого началось. Я очень поддерживаю своего сына, и дедушка тоже своими мудрыми словами помогает, — Илюса Овчинникова, мама.