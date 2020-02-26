«Начал с пяти лет»: в Башкирии школьник самостоятельно собрал трактор

Школьник Артур Овчинников из Бакалинского района воплотил собственную идею в жизнь. Мальчик уже несколько лет занимается конструированием техники. В его автопарке не первая машина.
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Когда-то по отдельности эти запчасти были кучей металлолома. Детали для трактора Артур находит на авторазборе или в сараях знакомых. Единственное, что школьнику пришлось купить, это двигатель.
Для Артура это уже второй трактор. Первый школьник сконструировал еще в восьмом классе для перевозки грузов. Новая модель уже серьезнее и функциональнее.
Горы снега на их улице – не проблема. В этом году зима не была столь снежной, трактор легко справлялся с осадками. Но чтобы убрать сугробы посерьезнее, требуется и техника помощнее. Артур уже занялся конструированием нового транспорта – гусеничного трактора. Мальчик, кстати, освоил азы сварки и слесарного дела. Пока его сверстники возились с игрушечными машинами, Артур начинал работать с настоящими автомобилями.
Именно он и привил мальчику любовь к технике. Но связывать взрослую жизнь с механикой школьник не хочет. Сейчас Артур мечтает хорошо сдать ЕГЭ и поступить в Нефтяной университет на геолога или геофизика. А конструирование техники для него останется хобби.