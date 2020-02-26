В Уфе ведутся поиски 37-летней женщины, пропавшей в День влюбленных

В башкирской столице бесследно пропала 37-летняя женщина. Аля Лялина вышла из дома 14 февраля. Но ни в этот вечер, ни в следующий женщина обратно не вернулась.

Поисками пропавшей занимаются волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан». Сотрудники центра отмечают, что женщине необходима медицинская помощь. Волонтеры просят помощи в распространении ориентировки.

Рост Али примерно 160 см, телосложение худощавое. Волосы черные, немного вьются, а глаза карие. В день исчезновения была одета в демисезонное черное пальто и черные сапоги на невысоком каблуке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Али, просят сообщить информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.