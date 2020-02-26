В России могут ввести минимальные цены на пиво

В Союзе российских пивоваров потребовали введения минимального розничного ценника на пиво. Цены представители не указали. Представители сообщества раскритиковали ценовую политику на пивном рынке страны. Также члены союза предложили способ борьбы с нелегальным алкоголем.

В обращении Союза также отмечается, что пивной рынок в стране перенасыщен напитком низкого качества. Такая ситуация является результатом снижения цен на напиток. В Союзе пивоваров крайне возмущены: бутылка пива стоит дешевле бутылки воды. По слова представителей сообщества, введение минимальных розничных цен на пиво позволить уменьшить объемы нелегального напитка на рынке.