В Башкирии пострадавших в аварии зажало в машине

Сегодня, 26 февраля, поступила информация о серьёзном ДТП. На трассе Белебей — Илькино столкнулись «ГАЗ Соболь» и «Хёндай Солярис». Пострадавшим потребовалась срочная помощь сотрудников МЧС.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Автомобили столкнулись на выезде из города Белебей. Удар был такой сильный, что легковую машину сильно смяло. 64-летний водитель и его 58-летняя пассажирка были зажаты в машине и выбраться сами не смогли.

На помощь пострадавшим приехал отряд МЧС, который вытащил супругов из машины, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент. После мужчину и женщину доставили в больницу. В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.  

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ.