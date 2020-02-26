В Башкирии пострадавших в аварии зажало в машине

Сегодня, 26 февраля, поступила информация о серьёзном ДТП. На трассе Белебей — Илькино столкнулись «ГАЗ Соболь» и «Хёндай Солярис». Пострадавшим потребовалась срочная помощь сотрудников МЧС.
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Автомобили столкнулись на выезде из города Белебей. Удар был такой сильный, что легковую машину сильно смяло. 64-летний водитель и его 58-летняя пассажирка были зажаты в машине и выбраться сами не смогли.
На помощь пострадавшим приехал отряд МЧС, который вытащил супругов из машины, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент. После мужчину и женщину доставили в больницу. В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ.