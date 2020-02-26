Жителя Башкирии, который пытался помочь прохожему, зарезали на глазах у семьи

В селе Бижбуляк трагически погиб местный житель. Мужчина попытался помочь прохожему, но за это лишился жизни. Несчастному воткнули нож в сердце.

22 февраля 39-летний мужчина и его жена отмечали праздник в местном кафе с друзьями. Когда супруги отправились домой на такси, мужчина заметил неизвестного, который лежал на снегу и замерзал. Добродушный житель села вышел из машины, попытался помочь подняться неизвестному, но тот вонзил нож спасителю в сердце.

Раненый мужчина прошёл несколько метров и замертво рухнул на землю, а обидчик в это время успел скрыться. Но виновника в смерти мужчины быстро нашли, орудие убийства изъяли. 31-летний подозреваемый рассказал, что недавно получил травму головы, поэтому не отдавал отчета своим действиям.

По факту смерти 39-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело.