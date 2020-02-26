Жителя Башкирии оштрафовали за необычное приготовление шашлыка

В минувшие выходные житель Стерлитамака решил порадовать себя и семью шашлыком. Но выезжать за город или на природу мужчина не захотел. Мясное блюдо на костре житель Стерлитамака попытался приготовить прямо на балконе.

Дым от мангала привлек внимание жильцов дома. Обеспокоенные соседи решили, что в квартире начался пожар и поспешили вызвать сотрудников МЧС. Прибыв на место происшествия, пожарные поняли, что на балконе горят угли в мангале.

На мужчину составили административный протокол. Использовать открытый огонь на балконных помещениях запрещено. Жителю города пришлось выплатить штраф размером в три тысячи рублей.