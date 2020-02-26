«Я не должен так разговаривать с людьми»: чиновник из Башкирии извинился за мат

Свое некорректное поведение чиновник из Иглинского района объяснил эмоциями. Напомним, в соцсети попало видео, в котором глава Кальтовского сельсовета общается с местным жителем. Владимир Кожанов накричал и стал оскорблять мужчину, который пришел к нему с жалобой на нечищеную дорогу.
Глава сельсовета сожалеет о своем поступке, при этом отмечает, что житель и сам вел некорректно. Общался грубо с сотрудницами и постоянно нарушает общественный порядок. Самого Кажаного характеризуют как человека, пользующегося уважением. Он принес извинения и выразил сожаление, что пошел на поводу эмоций.