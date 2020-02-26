В Башкирии семьям с детьми помогут получить льготную ипотеку

В Башкирии появится "беременная ипотека". Так в кулуарах уже прозвали новую меру поддержки ипотечно-накопительной программы «Жилстройсбережения». Готовятся изменение в постановление Правительства для тех, у кого родился второй или последующий ребенок после 1 января 2018 года.
В течение девяти месяцев такие семьи смогут копить первый взнос с софинансированием из республиканского бюджета. После оформить ипотеку можно будет по сниженной ставке. Уже к лету мера поддержки должна заработать.
Также на коллегии обсудили майские указы Президента, отраженные в нацпроектах. В республике необходимо построить 3 миллиона 700 тысяч квадратных метров. Соответствующую программу Госкомстрой формирует программу до 2024 года.