В Башкирии семьям с детьми помогут получить льготную ипотеку

В Башкирии появится "беременная ипотека". Так в кулуарах уже прозвали новую меру поддержки ипотечно-накопительной программы «Жилстройсбережения». Готовятся изменение в постановление Правительства для тех, у кого родился второй или последующий ребенок после 1 января 2018 года.

В течение девяти месяцев такие семьи смогут копить первый взнос с софинансированием из республиканского бюджета. После оформить ипотеку можно будет по сниженной ставке. Уже к лету мера поддержки должна заработать.