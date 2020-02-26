Житель Башкирии сгорел в собственной машине

Несчастный случай произошёл в Абзелиловском районе Башкирии. На обочине дороги в снегу загорелась «Лада Приора». Корреспонденты «КП-Уфа» сообщают, что в машине находился мужчина.

В деревне Альмухаметово напротив жилого дома по улице Молодёжной загорелся автомобиль. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарной службы. Однако спасти водителя автомобиля не удалось.

В сгоревшей машине было обнаружено тело 35-летнего инспектора ГИБДД одного из районов республики. Причина возгорания машины не установлена, а тело погибшего передано на судмедэкспертизу. Известно, что у мужчины осталась жена и трое маленьких детей.