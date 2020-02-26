«Самая непредсказуемая команда»: «Салават Юлаев» готовится к первому матчу плей-офф

ХК «Салават Юлаев» проведет первый матч плей-офф 1 марта. Соперником юлаевцев станет «Авангард». Это стало известно накануне, после того, как команда Боба Хартли уступила на домашней площадке екатеринбургскому «Автомобилисту», а уфимцы в свою очередь проиграли в гостях казанскому «Ак Барсу» – 2:3.

Свои заключительные встречи в регулярке «Салават» и «Авангард» проводили против команд Восточной конференции. Игры оказались похожими, обе команды забросили по 2 шайбы в ворота соперников и устроили веселье из-за недисциплинированности. «Салават» заработал 6 удалений за 4 минуты, а «Авангард» четырежды нарушил правила за 2.

Рамиль Юлдашев, хоккейный эксперт: «За дисциплину должен отвечать тренерский штаб. Так нельзя было себя вести».

Если сравнивать команды на протяжении всего регулярного чемпионата, то вновь можно найти схожие моменты. Несмотря на высокое место в таблице, «Авангард» не отличался стабильностью. То же самое можно сказать про «Салават Юлаев». Уфимцы ни разу по ходу регулярки не выиграли больше трех матчей подряд.

Денис Таипов, спортивный журналист: «Салават» – самая непредсказуемая команда. Ее никак нельзя оценивать».

Но особняком встала четырехматчевая серия поражений «Авангарда» в концовке сезона. Болельщики в один голос твердят: омичи специально проигрывали, чтобы спуститься на третью строчку и сыграть в первом раунде против «Салавата». Но вряд ли это намеренный ход – в четырех встречах коллектив Боба Хартли лишь раз забросил в большинстве. И по этому показателю команда лишь на 14 месте в таблице.

На первый взгляд кажется, что мотивации в серии больше у уфимцев. Во-первых, команда не забыла прошлогоднее поражение в финале Востока. Хоккеисты жаждут реванша. А во-вторых, юлаевцы уступили во всех четырех матчах регулярки против омичей. Такие моменты должны завести подопечных Николая Цулыгина, а помочь в этом могут болельщики, которые пока настроены скептически.

Ильнур Салишев, болельщик ХК «Салават Юлаев»: «Лучше бы с «Барысом» сыграли, и географически удобнее. Пока мы «Авангарду» больше проигрывали, чем выигрывали».

Многое в серии будет зависеть от игры лидеров «Салавата». Как показывает практика, в самый ответственный момент уфимские иностранцы могут собраться. Должен восстановиться к плей-офф и Никита Сошников. Первый эпизод самой многообещающей серии первого раунда состоится 1 марта. Начало прямой трансляции на телеканале БСТ в 17:30.