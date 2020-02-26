ФК «Уфа» продолжает тренировочные сборы в Испании

Футболисты башкирского клуба продолжают тренироваться на сборах в Испании. Тревожат новости о том, что коронавирус добрался и до Европы. Особенно он бушует в Италии, где футбольные матчи проходят без зрителей.

Но в стане уфимской команды все в порядке. Футболисты продолжают готовиться к чемпионату Российской премьер-лиги. Съемочная группа телеканала БСТ в этом убедилась лично.

Уфимские футболисты напряженно тренируются. Уже в это воскресенье их ждет матч против «Краснодара». По словам главного тренера команды Вадима Евсеева, коллектив готов к матчам и в плане тактики, и в плане функциональной подготовки.