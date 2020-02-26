В Башкирии еще 46 школ присоединятся к программе «Спортивная борьба – в школы»

С 1 сентября еще 46 школ присоединятся к программе «Спортивная борьба – в школы». Пока специализированные занятия практикуют в 16 учебных организациях: половина в Уфе и другие 8 в разных городах и районах республики. Учителя физкультуры прошли курсы повышения квалификации.

В марте планируется еще один поток слушателей. Идет подготовка помещений, борцовских ковров. Ну а тот, кто практиковал эти занятия с 2016 года, готов делиться опытом. В том числе коллектив уфимской школы №127.

Урок борьбы – только звучит грозно. В этом убедились в уфимской школе №127. Здесь культивируют борьбу с 2016 года, еще тогда в республике предпринимались робкие попытки внедрять спортивные занятия. В учебном заведении практиковали элементы борьбы. А с усилением реализации программы решили заниматься серьезно. Поэтому им установили шведскую стенку и борцовский ковер.

Артур Рахматуллин, педагог дополнительного образования школы №127 г. Уфы: «У каждого разный уровень подготовки, поэтому начинаем с азов. Для всех простые упражнения, больше времени разминки, общеукрепляющие, в первых двух четвертях только упражнения учили».

Изменения в расписании, а именно введение урока борьбы как дополнительный третий час физкультуры в неделю, коснулось пока 16 школ республики. Не везде решились на эксперимент, учитывали мнение и детей, и родителей. Руководители на местах прислушались. Так, в 127 школе нашли выход.

Рамиля Рахимова, директор школы №127 г. Уфы: «Сейчас мальчики занимаются отдельно, девочки отдельно, сейчас никаких вопросов нет, девочки в это время занимаются в зале, зал большой».

Марсель Юсупов, руководитель Управления по физическому воспитанию и подготовке олимпийского резерва при Министерстве образования и науки РБ: «Многие родители думают, вот уроки борьбы, ребенок приходит и борется. Но нет, это не так. Ребенок должен научиться кувыркаться, растяжка, ОФП, сама суть – завлечь детей занятиями физической культуры».

Программа «Спортивная борьба – в школы» не просто урок физкультуры. Те, кто хотя бы один раз читал концепцию Валерия Цандыкова, понимают, что на этих занятиях детям нужно рассказывать о разных видах и показывать, например, башкиро-татарский курэш, турецкую борьбу аба гюреш, киргизский алыш и прочее. К тому же посещение уроков борьбы не говорит о том, что путь в другие виды спорта закрыт. Среди школьников есть футболисты, есть те, кто еще не определился с выбором.

Роберт Нуркаев, ученик школы №127 г. Уфы: «Я сам не занимаюсь, но здесь интересно, тут много друзей, которые не бросят тебя, но я даже один могут постоять за себя».

Вадим Гафаров, ученик школы №127 г. Уфы: «В начале года нас тренировали и разминали, здесь получше игры, я не знаю, что выбрать».

С 1 сентября к программе присоединятся еще 46 школ республики. Уже в марте учителя физкультуры соберутся на курсы повышения квалификации. Начнется обустройство соответствующих спортзалов. К 2024 году уроки спортивной борьбы появятся в 200 школах.

Марсель Юсупов, руководитель Управления по физическому воспитанию и подготовке олимпийского резерва при Министерстве образования и науки РБ: «Сейчас мы отрабатываем качество и системность. Если мы построим систему, пройдет 10 лет, 15, 20 и эта программа будет работать, и она даст свои плоды. Но основная задача – чтобы наши дети были физически подготовленными».