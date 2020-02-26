В Башкирии многодетная мать работает в такси, чтобы прокормить семью

В башкирском городе Туймазы живет большая и дружная семья Курмангалиных. Чтобы перечислить всех членов семьи не хватит пальцев одной руки. У 27-летней Альбины с мужем пятеро детей: девятилетний Вадим, семилетний Вячеслав, дочка Анастасия пяти лет и двухлетние близнецы Валерия и Виктория. Правда, чтобы быть по-настоящему счастливыми, семье необходимо решить обычные, бытовые вопросы.

График Альбины расписан чуть ли не по минутам. Утро – проводы старшего сына в школу, затем девочек мама отвозит в детский сад. День – очередь младшего сына идти на занятия и встреча старшего. Вечер – уже и девочек нужно забирать.

Альбина отмечает, как важно в таком темпе не забыть о романтике в отношениях и давать себе отдохнуть от быта. Порой они с мужем выбираются на концерт или в театр.

О своих детях Альбина рассказывает с особой теплотой и гордостью. Отмечает, что все они у нее разные. Самое главное, считает многодетная мама, научить детей самостоятельности и взаимной заботе.

Рассматривая фотографию Курмангалиных, представляешь, как в их большом доме не смолкает детский смех. Только вот живут все семеро во времянке, потому что пять лет назад они стали жертвами безответственного застройщика. Подрядная организация должна была построить для семьи дом «под ключ».

«В 2015 году, как молодая семья с тремя детьми, получили сертификат на 1 миллион рублей. Заключили договор с подрядчиком, который пообещал нам за год построить дом «под ключ». Однако обещание не сдержал – обанкротился. В результате и дома нет, и деньги он не возвращает. Мы с ним судились, суд выиграли, но результатов пока никаких», - рассказала Альбина газете «Туймазинский вестник».

Однако Курмангалины не теряют боевое расположение духа и надеются на лучшее.

« Почему я решила стать многодетной мамой? Муж вырос в большой семье, всегда хотел много детишек. Да и я их очень люблю. Быть мамой – это счастье. И в то же время сложная и ответственная работа», - заключает Альбина.

Муж Альбины старается заработать кузовным ремонтом, сама она, в свободное время, таксует. Без дополнительного заработка и на пособие в 7200 рублей не прожить: нужно одевать детей, кормить, обучать, а еще платить кредит за машину.