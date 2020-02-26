В Башкирии прошла мусульманская лыжня

В Иглинском районе прошла традиционная мусульманская лыжня. Соревнования организовали в деревне Сарт-Лобово. Участников собирают пятый год по инициативе местной мусульманской религиозной организации «Шайхулла».

Состязания по большому счету не отличаются от обычных соревнований. Единственный момент – после торжественного открытия участники прошли в мечеть, где прочитали намаз. В спортивном празднике приняли участие более ста сельчан.

Фидан Газизов, заместитель председателя муфтия духовного Управления Республики Башкортостан «Религия сегодня – это не просто находиться в мечети и читать молитву. Религия – это работа с населением, это образ жизни».

Самому младшему участнику нет и двух лет, а самый старший по возрасту перешагнул семидесятилетний рубеж. Помимо лыжных гонок, в этот день прошли соревнования по шашкам и шахматам. Мужчины приняли участие в сборке и разборе автомата, перетягивании каната. Импровизированная «рыбная ловля», устроенная Мадиной Гимадеевой, вызвала бурный восторг у детей. Было организовано горячее питание – каша и чай, приготовленные на костре. Плюс развлекательная программа.

Айнур Гималетдинов, участник соревнований «Мне очень нравится мусульманская лыжня. Организовано очень хорошо. Автомат можно разбирать, можно поиграть в шахматы. Можно пострелять. Я собираюсь в армию, все это мне поможет в будущем».

Расуль Ильясов, участник соревнований «Я занимаюсь лыжами с седьмого класса. Примерно в тринадцать лет первый раз встал на лыжи. Самое главное, здесь организовали разные виды спорта. И лыжи, и стреляют пацаны, и автомат разбирают. Девушки в шашки и шахматы играют. В плане организации мне очень понравилось».