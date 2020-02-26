«Вопрос очень тонкий и личный»: публицист Шамиль Валеев высказался о национальном самоопределении

В рамках программы «Между прочим» на телеканале БСТ известный публицист Шамиль Валеев высказался о национальном самоопределении. Журналист задумался о том, что такое национальная самоидентичность. Как же каждый из людей отвечает на этот «очень тонкий и личный» вопрос.

Публицист отмечает, что в соседней республике очень многих волнует то, кем себя определит тот или иной житель, назовёт ли он себя «татарином», а в Башкирии будто ходит «этнический спецназ и всех переделывает в башкиры». Такое ярое внимание к национальной идентичности со стороны различных СМИ Шамиль Валеев связывает с предстоящей Всероссийской переписью населения. Но разве можно ответить однозначно на данный вопрос, когда история двух республик так тесно связана между собой?

Мне, как и многим моим землякам, соплеменникам, не знаю, как назвать, не очень подходит выбор «или туда, или сюда». Я пытался определиться, у меня не получается. Под давлением это не делается. Шамиль Валеев, публицист

Журналист поделился, что многое узнал о своей родословной через Башархив.РФ и Нацархив и многое переосознал. Ведь найденные дальние родственники формально меняли свою самоидентификацию в течение жизни. Провести границу между башкиром и татарином, по мнению публициста, очень сложно, поэтому давно стоит «переболеть национальными болячками, которые мешают жить и дружить».

Так получилось, что здесь мы уже почти переболели национальными болячками, которые мешали жить и дружить. Этнократические перегибы 90-х и нулевых остались, как думается, в прошлом. Шамиль Валеев, публицист