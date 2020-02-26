В Башкирии коммерсант спрятал в лесу ларек с шаурмой

Свидетелями необычной картины стали жители Нефтекамска. Горожане нашли в лесу брошенный вагончик с шаурмой. Над необычной находкой пошутили в социальных сетях и местные власти.

Накануне во время прогулки по местному лесу жители Нефтекамска обнаружили в сугробе брошенный ларек с шаурмой. Точку общепита сразу узнали. Раньше этот киоск стоял на улице Ленина, но потом ему пришлось покинуть это место.

Ларек узнал и мэр Нефтекамска Ратмир Мавлеев. Он рассказал о необычной находке жителей Нефтекамска в своих социальных сетях. Градоначальник отметил, что, по всей видимости, коммерсант решил найти новое поле для своего бизнеса.