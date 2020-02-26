В Уфе открылся Российский промышленный форум

Драйвером инновационной экономики назвал Глава Башкортостана Российский промышленный форум, который открылся сегодня в Уфе. Радий Хабиров посетил экспозицию, в которой участвуют более 150 компаний из России, Германии, Италии и Белоруссии. Также на ВДНХ работают выставки «Машиностроение» и «Инвестиционный потенциал Уфы».

Руководитель республики принял участие в пленарном заседании, где эксперты обсуждали стратегии развития промышленности по разным областям. Правительство Башкортостана также заключило ряд соглашений в первый рабочий день форума. Участники обсуждали меры поддержки промышленности, в числе которых – повышение производительности труда, развитие системы государственных закупок, преференции, предоставляемые приоритетным инвестпроектам.

Кроме того, на уровне регионального кабинета министров разрабатываются меры стимулирования для отдельных индустриальных секторов. В частности, речь идет о лёгкой промышленности, лесопереработке. Форум будет работать до 28 февраля включительно.