«Скорая отказывается ехать»: в Башкирии 700 человек отрезаны рекой от цивилизации

Свыше 700 человек в изоляции от внешнего мира: жители деревень Старобидеево и Старобирючево не могут попасть на противоположный берег. В этом году река не покрылась льдом, а снегопады сделали невозможной переправу на лодке. Объездная дорога доступна не для всех сельчан.

Весла и лодка, полная людей. Это не катания ради забавы, а обычные будни жителей этих деревень. В этом году капризы погоды буквально парализовали жизнь сельчан на этой стороне реки. Отсутствие минусовой температуры не позволило Уфимке покрыться льдом, а вот обильные снегопады превратили воду в кашеобразную массу, из-за чего лодки буквально застревают посреди двух берегов, порою без возможности выбраться.

На этом берегу Уфимки находятся две деревни, сейчас здесь проживают более 700 человек. Расстояние отсюда до райцентра в объезд составляет около ста километров, напрямую через реку – 3. Летом здесь работает паром, но вот зимой людям приходится переходить по льду, а если вода не замёрзла, то жители переправляются на лодке. Стоимость одной такой поездки составляет 40 рублей. Максимально здесь могут поместиться около 6 человек.

Обычно переправщики работают до 7-8 часов вечера, а после этого в деревню можно добраться лишь на машине. Но не у всех сельчан есть автомобили, а вот автобусов с таким маршрутом пока не запустили. В среднем объездная дорога занимает примерно час, но порой такое количество времени играет решающую роль в жизни людей.

Племянница три годика, 39 температура. Скорая отказывается ехать через Павловку, говорят: «Переправляйтесь через речку». Время четыре утра, мамочка у нас беременная, срок четыре месяца. В итоге приехали через три часа через Павловку и ещё три часа везли на скорой помощи до Нуримановской центральной больницы. Ребёнок был в критическом уже состоянии. Рузана Мухамадеева, жительница с. Старобирючево

В деревне проживает более ста детей и около четырёх инвалидов разного возраста, которым оказаться на той стороне реки без посторонней помощи не представляется возможным. Когда вода замерзает, местные жители, рискуя, идут по льду. Но, по словам сельчан, такая переправа не всегда удачно заканчивается.

Решение всех своих проблем сельчане видят только в одном. Жители уверяют: уже несколько лет они всеми силами пытаются добиться установки моста. Представители администрации в свою очередь объясняют: река судоходная, возвести обычный мост пока не представляется возможным.

Представители местной администрации уверяют, что в генплане муниципалитета имеется мост рядом с деревней Старобирючево, однако на его возведение требуется около 2,5 млрд рублей. А пока чиновники разбираются с нюансами строительства переправы, люди в попытках попасть на тот берег ежедневно ходят по тонкому льду, переплывают реку на лодке или же пытаются найти машину, чтобы попасть в райцентр по безопасной дороге.