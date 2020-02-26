На некоторых трассах Башкирии ввели ограничения движения из-за непогоды

В Башкирию вновь пришла аномальная погода. В связи с этим на некоторых трассах республики ввели ограничения движения. Они связаны с гололедицей и плохой видимостью.
Временное ограничение действует на участках дорог Уфа - Инзер - Белорецк и Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск. Оно касается большегрузных автомобилей. Также в данную категорию попали автобусы и маршрутки.
Кроме того, из-за снегопада ограничили выезд транспорта из Сибая. Добавим, по данным МЧС, этой ночью местами по востоку республики ожидается очень сильный ветер и снег.