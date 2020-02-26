В Башкирии злоумышленник избил и ограбил мужчину

В Кумертау злоумышленники избили 49-летнего мужчину и похитили у него телефон. Потерпевший обратился в больницу. По факту нападения правоохранители возбудили уголовное дело.
Потерпевший отправился в магазин за спиртным. Вскоре он встретил троих мужчин, и между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Мужчины завели его в темный закоулок и отобрали телефон.
Вскоре оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний неоднократно судимый мужчина. Свою вину он признал.
Фото: Интернет.