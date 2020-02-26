«Её никогда не показывали зрителям»: в Уфе прошли первые экскурсии по выставке «Золото сарматов»

Достояние республики, доступное каждому. Знаменитую коллекцию «Золото сарматов» теперь может увидеть любой желающий. Ученые института имени Раиля Кузеева провели первые экскурсии.

Уфимский музей археологии и этнографии – это, скорее, выставочная площадка научного института, поэтому все экспонаты здесь имеют не только историческую ценность, но и научную. Вот, к примеру, стерлитамакский метеорит. На вид не очень большой, но его вес больше 300 килограммов. Найден был в 1991 году на глубине 15 метров. И какими бы скептиками не были ученые, но даже они говорят: если к нему прикоснуться и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Как вариант, желание увидеть мамонта в полный рост. Ну, или его скелет. Вот и он. Стоит в самом большом зале музея.

Но даже это не самые главные экспонаты. Настоящее достояние республики хранится за бронированным стеклом под пристальным наблюдением видеокамер.

Этим золотым оленям почти две с половиной тысячи лет. Жемчужина коллекции «Золото сарматов». Всего представлено несколько сотен экспонатов: посуда, оружие и украшения из драгоценных металлов.

Кстати, в музее нет штатных экскурсоводов. Эту работу выполняют научные сотрудники института. Вот, к примеру, Александр Кляшев – кандидат исторических наук. При желании может не то что в подробностях рассказать о каждом экспонате, а прочитать лекцию на несколько часов.

Коллекция имеет всемирное значение, и уникальность не только в том, что изделия золотые. А именно изделия, сделанные руками древних людей. Это дошедшее до нас произведение искусства. Александр Кляшев, старший научный сотрудник отдела религиоведения Института этнологических исследований им. Раиля Кузеева

Москвичка Юлия Елесичева путешествует по стране. Говорит, туристическая программа везде одинаковая: театры, достопримечательности и музеи. Но вот попасть на премьеру или уникальную выставку – настоящая удача.

Её никогда не показывали зрителям, а теперь её можно прийти и спокойно посмотреть. Это потрясающе. Юлия Елесичева

Впрочем, доступ к сокровищам был ограничен не случайно. Горький опыт показал, что даже уникальную коллекцию можно потерять. Так и случилось в 90-х годах прошлого века.

Такие ценности нельзя хранить без охраны. Предприняты огромные усилия по созданию хранилища и сохранению коллекции в Уфе. Игорь Петров, ведущий научный сотрудник Института этнологических исследований им. Раиля Кузеева

Тогда под видом международной выставки коллекцию попыталась вывезти за рубеж частная фирма. Но ученые быстро спохватились, когда узнали, что коммерсанты успели заложить уникальную коллекцию в банке. Чтобы вернуть реликвию домой, «Золото сарматов» объявили достоянием республики. Когда это удалось, золото по Уфе везли на бронированных автомобилях в сопровождении вооруженной охраны. А доступ к экспонатам долгое время был открыт лишь ученым. Но это уже в прошлом. Сейчас увидеть знаменитую коллекцию может любой желающий.