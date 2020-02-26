«Выступали во время бомбежки»: внучка Файзи Гаскарова рассказала о концертах ансамбля на войне

Телеканал БСТ продолжает рассказывать истории тех, кто приближал весну Победы, героически сражаясь в боях или в тылу. Сегодня наш сюжет об ансамбле имени Файзи Гаскарова. Внучка знаменитого балетмейстера передала в музей коллектива уникальную газетную вырезку: в публикации говорится об артистах, чьи концерты шли под бомбежкой.

Уже никто не вспомнит, из какой газеты эта пожелтевшая вырезка. А вот лица на фотоснимке Диляра Гаскарова узнала сразу – на кадре ее дед Файзи Гаскаров и командир 112-й кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратов. Встреча не случайная: на фронт коллектив выезжал четырежды.

Это газетная вырезка 41-42 год. Так как в этом году приурочено к 75-летию победы в войне, поэтому мы решили: самое время передать ее ансамблю. Еще есть она на русском языке, но она у нас остается. А на башкирском передаем ансамблю. Диляра Гаскарова, внучка Файзи Гаскарова

В 41-м ансамбль готовился к декаде башкирского искусства в Москве. Ее пришлось перенести. Вместо купола сцены выступать пришлось под пулями. Только за 13 дней коллектив дал на фронте 25 концертов. «За хорошее выступление премировать артистов суконным одеялом и диагональными брюками», – гласит выписка из приказа 43-го года. Файзи Гаскаров вспоминал: бойцы из Башкортостана очень скучали по Родине. Из деталей двигателя сбитых фашистских самолетов научились делать курай. Не пасть духом им помогала в том числе музыка родного края.

Выступали на опрокинутых ботах грузовика, во время бомбежки приходилось делать. Они также выступали в госпиталях, где были раненые бойцы. Это был их долг. Они должны были показать, что несмотря ни на что есть еще жизнь. Айсылу Гайнетдинова, народная артистка Республики Башкортостан

Балетмейстер смог создать самодеятельный ансамбль из бойцов и командиров. Письмо 66-го года из архива Гаскаровых от солдата, который тоже стал членом коллектива на время войны. Обратный адрес – Алма-Аты. Мужчина просит написать о коллегах, которых знал лично. Он услышал башкирскую мелодию впервые, тем не менее смог выучить движения знаменитого танца «Гульназира».

Хочу спросить о Сарбаке, который играл на курае сестры Харисовой Марьямки. И многих других. Да о своих товарищах. Один играл на аккордеоне. Диляра Гаскарова, внучка Файзи Гаскарова

Файзи Гаскаров мог остаться в тылу, но сам изъявил желание оказаться в эпицентре военных действий. Немало артистов не вернулись на Родину – погибли или пропали без вести. Собирать ансамбль пришлось с нуля.