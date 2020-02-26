«Выступали во время бомбежки»: внучка Файзи Гаскарова рассказала о концертах ансамбля на войне

Телеканал БСТ продолжает рассказывать истории тех, кто приближал весну Победы, героически сражаясь в боях или в тылу. Сегодня наш сюжет об ансамбле имени Файзи Гаскарова. Внучка знаменитого балетмейстера передала в музей коллектива уникальную газетную вырезку: в публикации говорится об артистах, чьи концерты шли под бомбежкой.
Уже никто не вспомнит, из какой газеты эта пожелтевшая вырезка. А вот лица на фотоснимке Диляра Гаскарова узнала сразу – на кадре ее дед Файзи Гаскаров и командир 112-й кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратов. Встреча не случайная: на фронт коллектив выезжал четырежды.
В 41-м ансамбль готовился к декаде башкирского искусства в Москве. Ее пришлось перенести. Вместо купола сцены выступать пришлось под пулями. Только за 13 дней коллектив дал на фронте 25 концертов. «За хорошее выступление премировать артистов суконным одеялом и диагональными брюками», – гласит выписка из приказа 43-го года. Файзи Гаскаров вспоминал: бойцы из Башкортостана очень скучали по Родине. Из деталей двигателя сбитых фашистских самолетов научились делать курай. Не пасть духом им помогала в том числе музыка родного края.
Балетмейстер смог создать самодеятельный ансамбль из бойцов и командиров. Письмо 66-го года из архива Гаскаровых от солдата, который тоже стал членом коллектива на время войны. Обратный адрес – Алма-Аты. Мужчина просит написать о коллегах, которых знал лично. Он услышал башкирскую мелодию впервые, тем не менее смог выучить движения знаменитого танца «Гульназира».
Файзи Гаскаров мог остаться в тылу, но сам изъявил желание оказаться в эпицентре военных действий. Немало артистов не вернулись на Родину – погибли или пропали без вести. Собирать ансамбль пришлось с нуля.
Автор: Динара Таймасханова