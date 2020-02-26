Силач из Уфы связывает в узлы гвозди и арматуру

Богатырь из Уфы вяжет стальные узлы из гвоздей и арматуры. Кстати, на вид мужчина не отличается внушительными размерами, но обладает нечеловеческой силой. Владимир Романов даже попал в Книгу рекордов России.

Эта строительная каска способна выдержать вес до 500 кг. Но сохранить целостность после удара Владимира Романова у нее не получилось. А пару лет назад силач из Уфы попал в Книгу рекордов России: ему удалось голыми руками согнуть восемь гвоздей за пять минут.

Бэндинг – так называется вид спорта, которым занимается уфимский богатырь. Практически все стены в доме украшены его работами. Владимир помнит предысторию каждой. Он увлекся этим занятием еще 6 лет назад, вдохновившись видеороликами известного спортсмена Виктора Блуда из Петербурга. Тогда будущий рекордсмен России тоже решил попробовать свои силы.

Через Интернет. Потом ездил в гости к ребятам, познакомился. Они уже меня и гнуть научили, и заворачивать. Такие молодцы. Владимир Романов, рекордсмен Книги рекордов России

Перед занятием обязательно нужно размять сухожилья. Именно работа с помощью связок влияет на сгибание железа, а не мышцы, утверждает Владимир. Свой первый железный узел Владимир скрутил спустя месяц занятий бэндингом. Но только через три года непрерывных тренировок в прямом смысле кровью и потом пришел к своей цели и попал в Книгу рекордов России.

Владимир такие металлические узлы связывает за одну минуту. Даже календарь из 365 страниц спортсмен разрывает мгновенно. Однако чтобы создать полноценную композицию из железа, у мастера может уйти не один день.

Картина в голове есть, а гвозди так не гнутся. Один гвоздь испортится, второй. Надо не просто кучу налепить, надо, чтобы на что-то похоже было, красиво. Владимир Романов, рекордсмен Книги рекордов России

Он ведет страницу в «Инстаграме», где регулярно выкладывает новые работы. На гвоздях творчество не заканчивается. Силач также плетет из меди рыцарские доспехи и различные украшения. Кстати, Владимир является единственным, кто занимается бэндингом в Башкортостане. Он надеется, что этот вид спорта обретет большую популярность, и у него появится не один последователь в нашей республике.