В Уфе «черные» риэлторы обманули клиентов на 4,3 млн рублей

В Уфе трое «черных» риэлторов пойдут под суд за крупное мошенничество. Злоумышленники обманули клиентов на 4,3 млн рублей. Оказалось, что директор агентства уже была судима за аналогичное преступление.

С 2010 по 2013 годы злоумышленники предложили троим клиентам подходящие для них варианты жилья в Уфе. Она предоставили покупателям фиктивные нотариальные доверенности, договоры, а также фальшивый паспорт.

Обвиняемые свою вину не признали. Сделки признаны недействительными, права владения возвращены в первоначальное состояние. Вскоре уголовное дело направят в суд для рассмотрения.