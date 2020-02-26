В Башкирии водитель получил штраф, спасая бабушку

Необычная история произошла накануне с жителем Стерлитамака. Мужчина увидел на улице падающую бабушку и поспешил к ней на помощь. В итоге с места ЧП он уехал со штрафом в 5000 рублей.

В социальных сетях появилась видеозапись необычного инцидента, из-за которого благородный житель Стерлитамака лишился 5000 рублей. Мужчина двигался по улице Худайбердина в сторону кольца у Вечного огня. Внезапно на обочине на противоположной стороне улицы он заметил падающую бабушку.

Без промедления водитель свернул налево через двойную сплошную к обочине, включил аварийку и выбежал на улицу. Как оказалось, с пожилой женщиной все было в порядке, она просто не устояла на скользкой дороге. В этот же момент внезапно рядом с ним оказался экипаж ГИБДД.

Все логично: де-факто мужчина пересек двойную сплошную. В дорожном законодательстве это одно из самых серьезных административных нарушений, которое карается 5000 рублей, либо лишением прав. Горожанин остался с правами, но теперь должен заплатить крупный штраф за пересечение двойной сплошной.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни вполне ожидаемо пристыдили сотрудников госавтоинспекции. По их мнению с учетом всех обстоятельств мужчине можно было простить нарушение, учитывая тот факт, что на дороге не было других автомобилей.