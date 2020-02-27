В Уфе обсудили готовность аттракционов к новому сезону

В Уфе прошло заседание рабочей группы по урегулированию вопросов в сфере эксплуатации аттракционов. В конце декабря прошлого года Правительство России утвердило требования к техническому состоянию аппаратов. Участники заседания обсудили готовность аттракционов к эксплуатации.
В заседании приняли участие заместитель премьер-министра Ильшат Фазрахманов, руководители парков, руководство Ростехнадзора республики. Всего в Башкортостане функционирует 26 парков с аттракционами. Помимо них есть еще небольшие частные парки.
Автор: Анастасия Ильчибаева