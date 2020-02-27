В Башкирии в два раза сократится количество частных перевозчиков

Сокращение количества прогнозируется к лету. С 1 июля 2020 года вступают в силу некоторые федеральные законы, которые могут повлиять на количество перевозчиков. Например, в каждом автобусе должны быть тахометры и онлайн-кассы, а за отсутствие данной техники водитель может получить крупный штраф.

Сейчас подвижной состав нескольких маршрутов совсем не обновляется, так как водители не знают, каких изменений ещё ждать. Поэтому стоит готовиться к тому, что к лету с маршрутов может уйти половина частных перевозчиков. Уже к 1 января количество перевозчиков снизилось на 12%, а к апрелю ожидается снижение количества на 24%.