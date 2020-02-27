В Уфе прошла конференция «Даунстрим Россия 2020»

Представители нефтехимической отрасли России считают, что потенциал Китая переоценён. Сейчас долг Поднебесной составляет около 300% ВВП. По мнению экспертов, экономика страны Восточной Азии перегрета и работать с Китаем нужно с осторожностью.

 К тому же, коронавирус последние несколько месяцев тоже приводит к финансовому обвалу, эпидемия сказалась на грузовом сообщении. Об этом и многом другом говорили на ежегодной конференции « Россия 2020». Представители министерств и нефтяных и газовых компаний собрались на этот раз в Уфе.

Владимир Валягин, начальник Управления «Газпромбанка»: Здесь аккумулированы и дочка «Роснефти», и дочка «Интер РАО». То есть это кластер по развитию в том числе и российского ТЭКа. 

Автор: Лилия Курбанова 