В Уфе прошла конференция «Даунстрим Россия 2020»

Представители нефтехимической отрасли России считают, что потенциал Китая переоценён. Сейчас долг Поднебесной составляет около 300% ВВП. По мнению экспертов, экономика страны Восточной Азии перегрета и работать с Китаем нужно с осторожностью.

К тому же, коронавирус последние несколько месяцев тоже приводит к финансовому обвалу, эпидемия сказалась на грузовом сообщении. Об этом и многом другом говорили на ежегодной конференции « Россия 2020». Представители министерств и нефтяных и газовых компаний собрались на этот раз в Уфе.