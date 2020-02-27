В Уфе прошел юбилейный вечер поэта Мидхата Абдульманова

В Уфе прошел юбилейный творческий вечер Мидхата Абдульманова. Поэт-песенник, композитор, заслуженный деятель культуры Татарстана вот уже 20 лет радует своих поклонников новыми стихами. За свою творческую карьеру он написал десятки песен для популярных исполнителей.
Поздравить Мидхата Абдульманова приехали друзья, земляки и поклонники. На сцене прозвучали песни популярных исполнителей башкиро-татарской эстрады, в чьём репертуаре имеются песни Мидхата Мажитовича. Концерт прошел в Уфимской филармонии.
Автор: Айгуль Резяпова