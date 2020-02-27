В Башкирии пенсионеры остались без крыши над головой после серьёзного пожара

В Иглино произошла страшная трагедия. Два пожилых пенсионера остались без крыши над головой. Всему виной серьёзный пожар, который забрал у пожилых супругов всё имущество, нажитое за долгие годы.

После трагедии супруги обратились в районную администрацию, но там им выделили только пять тысяч, их с трудом хватило только на восстановление документов. Неравнодушные соседи бросились на помощь пенсионерам — они организовали сбор помощи погорельцам. Также сельчане намерены обращаться к общественности и республиканской власти, чтобы обратить внимание на то, в каких условиях приходится жить пожилым людям.