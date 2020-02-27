Минздрав рассказал, кто в России болеет чаще всего

Минздрав провел исследование о том, представители каких профессий в России часто болеют. Самыми уязвимыми оказались работники IT-сферы. Второе место по заболеваемости заняли учителя, а третье медики.

Каждый третий работник в России страдает от сердечно-сосудистых недугов. У каждого четвертого наблюдаются проблемы опорно-двигательного аппарата. И каждый пятый российский сотрудник страдает болезнями желудка. Самыми распространенными болезнями среди работающих оказались грипп и ОРВИ.

Эксперты рассказали, почему IT-работники часто болеют. Дело в том, что работающие в этой сфере люди мало двигаются, много работают и неправильно питаются. Через 5-10 лет такой работы здоровье человека заметно ухудшается.

В целом не удивительно, что сотрудники сферы IT болеют больше остальных Мехман Мамедов, эксперт Лиги здоровья нации, профессор медицины

Учителя и медики чаще остальных оказались подверженными сердечно-сосудистым заболеваниям. Эти профессии известны своими требованиями к стрессоустойчивости и ответственности.